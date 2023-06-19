Brendan Rogers tekrar Celtic'te

İskoçya ekiplerinden Celtic, bir dönem takımın başında bulunmuş olan Brendan Rogers’la 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Brendan Rogers tekrar Celtic'te

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin eski teknik direktörü Brendan Rodgers, İskoç takımı Celtic'in başına geçti.

İskoç kulübünden yapılan açıklamada, "Celtic Futbol Kulübü, Brendan Rodgers'ın 3 yıllık sözleşme ile kulübün yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar" ifadeleri kullanıldı.

50 yaşındaki teknik adam, 2016 ve 2019 yılları arasında da Celtic'te teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Kuzey İrlandalı teknik adam, Leicester City ve Celtic dışında daha önce Liverpool, Swansea City, Reading ve Watford takımlarını çalıştırmıştı. (AA)

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