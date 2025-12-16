Dün 61,30 dolara kadar çıkan Brent petrol günü 60,21 dolardan kapatmıştı.

Bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 60,06 dolara geriledi. Aynı saatte WTI ham petrol varili ise 56,36 dolardan alıcı buldu.Fiyatlardaki düşüşün başlıca nedeni, Rusya-Ukrayna arasında barış anlaşması umutlarının artması oldu.

Bu iyimserlik, Rus petrolüne uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılabileceği beklentisini güçlendirerek piyasada ek arz baskısı yaratıyor.ABD Başkanı Donald Trump, Ukraynalı ve Avrupalı liderlerle yoğun görüşmeler yaptığını belirterek diplomatik sürecin “temkinli ama olumlu” ilerlediğini açıkladı.Trump'ın bu açıklamaları, ABD'li yetkililerin Berlin'deki temaslarda NATO 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri içeren kapsamlı bir "barış paketi"nde önemli mesafe kaydedildiğini duyurmasının ardından geldi.Öte yandan ABD-Venezuela gerilimi fiyatlardaki düşüşü kısmen frenliyor.ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı ve terör bağlantısı" iddiasıyla 3 tekneye hava ve deniz operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA ise siber saldırı yaşadıklarını açıklayarak bunu ABD'nin petrolü ele geçirme stratejisinin parçası olarak nitelendirdi.Trump'ın imzasıyla Latin Amerika kartellerine karşı ordunun daha etkin kullanımı talimatı verilmiş, ağustos sonunda Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemileri konuşlandırılmıştı. Savunma Bakanı Hegseth de rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduklarını belirtmişti.

Brent petrolde teknik analizde 64,21 dolar direnç, 59,74 dolar destek seviyesi olarak takip ediliyor.