Dün 63,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,64 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 63,72 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,99 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yaparak ekonomik büyümeyi ve enerji talebini destekleyeceği beklentileri ve Rusya ile Venezuela arzına ilişkin jeopolitik riskler etkili oldu.

Fed'in gelecek toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Analistler, piyasalarda Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının fiyatlandığını belirterek, piyasaların dar bir bant içerisinde hareket ettiğini ifade ediyor.

RUSYA VE VENEZUELA TARAFINDAKİ ARZ ENDİŞELERİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesinin önerdiği "barış planını" okumadığını ve bu nedenle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Trump, Ukrayna halkının ve Rusya'nın planı "beğendiğini" savunarak, "Zelenskiy'nin bu konuda bir sorununun olmadığından emin değilim." dedi.

Zelenskiy ise Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1600'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 1200 güdümlü hava bombası ve 70'e yakın füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Barış planına ilişkin görüşmelerdeki yavaş ilerleme piyasalarda arz endişelerini tetikleyerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Uzmanlara göre, olası bir ateşkes fiyatlar için en belirgin aşağı yönlü risk niteliği taşırken, Rusya'nın petrol altyapısında meydana gelebilecek kalıcı hasarlar güçlü bir yukarı yönlü risk oluşturuyor.

Rus petrolünün ve rafine ürün sevkiyatlarının zamanla mevcut yaptırımları aşmasının muhtemel olduğu, küresel piyasalardaki arz fazlasına ilişkin mevcut endişelerin sonunda gerçekleşeceği ve fiyatların 2026 boyunca kademeli olarak varil başına 60 dolar seviyesine doğru yöneleceği de tahmin ediliyor.

Ayrıca, Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında Venezuela üzerinden yürütülen uyuşturucu trafiğine yönelik baskıyı artırdıklarını belirterek, yakında kara operasyonlarına da başlayabilecekleri mesajını verdi.

Brent petrolde teknik olarak 65,32 dolar direnç, 62,30 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.