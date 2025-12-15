Cuma günü 61,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,02 dolardan kapattı.Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 yükselerek 61,23 dolara ulaştı. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,54 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, ABD-Venezuela geriliminin yükselmesiyle olası arz kesintilerine yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını açıklamıştı. Trump, tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve gemiyi ellerinde tutacaklarını vurgulamıştı.

New York Times (NYT) gazetesi, ABD'nin Venezuela açıklarında el koyduğu petrol tankerinin, Caracas hükümetinin Küba'yı destekleme girişimlerinin parçası olduğunu iddia etti.

Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) iç verilerine dayandırılan haberde, "Skipper" adlı tankerin 4 Aralık'ta ülkeden ayrıldığı, yaklaşık 2 milyon varil ham petrol yüklediği ve varış noktasının Küba'nın Matanzas Limanı olduğu belirtildi.

Habere göre, PDVSA'ya yakın bir kaynak, tankerin "Neptune 6" adlı başka bir gemiye petrol aktardıktan sonra Çin'e yöneldiğini iddia etti.

İsimsiz bir İran Petrol Bakanlığı üst düzey yetkilisi de "Skipper"ın, daha önce 4 yıl boyunca İran petrolünü Suriye ve Çin'e taşımak için kullanıldığını öne sürdü.

Bu gelişmeler yatırımcılar tarafından dikkatle izlenirken, ABD'nin Venezuela petrolü taşıyan daha fazla gemiyi durduracağına dair haberler, arz kesintisi beklentilerini artırarak fiyatları yukarı taşıyor.

Arz fazlası endişeleri devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri iyimserlik ve temkinlilik arasında dalgalanırken, piyasalardaki arz fazlası kaygıları güçlü şekilde sürerek fiyatların yükselişini sınırlıyor.

ABD ile Ukrayna'dan üst düzey heyetler, dün barış planı önerisini görüşmek için Almanya'nın başkenti Berlin'de buluştu.

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD merkezli X platformu hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda 20 maddelik plan başta olmak üzere ekonomik konular ve birçok alanda derin görüşmeler yapıldığını ve önemli ilerlemeler sağlandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bugün Berlin'de Şansölye Friedrich Merz ve diğer Avrupalı liderlerle görüşmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,35 dolar direnç, 60,97 dolar destek seviyesi olarak takip ediliyor.

