Dün 64,38 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,01 dolar düzeyinde kapattı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa kıyasla yüzde 0,07 gerileyerek 63,96 dolara indi. Aynı anda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,06 dolardan alıcı buldu.Düşüşte etkili olan unsurlar arasında güçlü ABD doları, zayıf Çin ekonomik verileri ve küresel petrol arzındaki artış beklentisi öne çıkıyor.

ABD doları, Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralık ayı para politikası toplantısında faiz indirimlerinin kesin olmadığını belirtmesi üzerine değer kazandı. Powell, yüksek belirsizliklere dikkat çekerek temkinli bir yaklaşım mesajı verdi.Powell'ın açıklamaları, dün döviz ve emtia piyasalarında keskin dalgalanmalara yol açtı. Piyasa fiyatlamalarında Fed'in aralıkta 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı yüzde 95'ten yüzde 70'e düştü.

Çin'de ekim ayı imalat sanayi endeksinin daralma gösterdiği veriler de fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Buna karşın, ABD ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla azalma kaydedildi.ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon 900 bin varil azalarak 416 milyon varile geriledi.

Analist beklentisi ise 900 bin varillik düşüştü.Aynı dönemde ABD benzin stokları yaklaşık 5 milyon 900 bin varil azalarak 210 milyon 700 bin varile indi. Bu veriler, talep gücünün devam ettiği izlenimi vererek fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı kısmen sınırladı.Piyasalar, önümüzdeki dönemde OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Kasım'daki toplantısına kilitlendi. Grup, aralık ayı için günlük 137 bin varillik ek üretim artışı duyurması bekleniyor.

Brent petrolde teknik analizde 66,93 dolar direnç, 60,09 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.