Brent petrol 65 doları aştı: İşte fiyat artışının iki nedeni! (6 Ekim 2025)

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 65,08 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 64,28 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 64,91 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 65,08 dolar oldu. Aynı saatlerde Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 61,33 dolardan işlem görüyordu.

Fiyatlardaki bu yukarı yönlü harekette, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun pazar günü çevrim içi gerçekleştirdiği toplantıdaki üretim artışı kararı belirleyici oldu. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman olmak üzere sekiz üye ülke, beklendiği üzere kasım ayında günlük 137 bin varil üretim artışı yapma kararı aldı.

OPEC+ KARARI ARZ ENDİŞELERİNİ YATIŞTIRDI

Bu sekiz üye ülke, en son 7 Eylül'deki toplantılarında da ekim ayı için üretimi günlük 137 bin varil artırma kararı almıştı. Söz konusu karar, piyasalarda oluşan arz fazlası endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Grubun bir sonraki kritik toplantısı 2 Kasım'da gerçekleştirilecek.

UKRAYNA SALDIRILARI VE TALEP ZAYIFLIĞI

Fiyat artışını destekleyen bir diğer unsur ise Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik sürdürdüğü saldırılar oldu. Bu saldırılar, piyasalarda arz güvenliğine ilişkin endişeleri tetikleyerek fiyatları yukarıya çekiyor.

Ancak analistler, arz tarafında yılın son çeyreğinde beklenen zayıf talep dinamiklerinin kısa vadeli fiyat artışlarını sınırlayacağını öngörüyor. Mevsimsel talebin kışa doğru azalması ve makroekonomik verilerin yukarı yönlü bir ivme sunmaması, piyasalardaki talebin azalmasına ve yaşanan arz fazlasının fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlayacağına işaret ediyor.

Teknik analiz açısından Brent petrolde 72,21 doların güçlü bir direnç, 60,57 doların ise kritik bir destek bölgesi olarak izlenmesi bekleniyor.

