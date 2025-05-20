Brent petrol 65 doların altında: Rusya-Ukrayna görüşmeleri petrolü vurdu! (20 Mayıs 2025)

Dün 65,48 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,01 dolarda kapattı. Bugün saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 düşerek 64,96 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,07 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki hafif gerilemede, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri ve ABD ile Çin’de talep görünümüne dair kaygılar etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki saatlik telefon görüşmesinin olumlu geçtiğini belirterek, “Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes ve savaşı bitirmek için müzakerelere başlayacak” dedi.

Soçi’de konuşan Putin, “Ukrayna ile çözüm ilkeleri, barış anlaşmasının sağlanması, süre ve uygun anlaşmalar için memorandum üzerinde çalışmaya hazırız, belirli süreli ateşkes de dahil” açıklamasını yaptı.

Talep tarafında, ABD ve Çin’in ekonomik görünümüne ilişkin endişeler fiyat düşüşünü destekliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta ABD’nin kredi notunu “Aaa”dan “Aa1”e indirmişti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun dün açıkladığı veriler, sanayi üretiminin ve perakende satışların yavaşladığını gösterdi. Nisanda sanayi üretimi geçen yıla göre yüzde 6,1 artarken, martta bu oran yüzde 7,7’ydi. Perakende satışlar martta yüzde 5,9 artarken, nisanda yüzde 5,1’e geriledi.

Öte yandan, ABD-İran nükleer müzakerelerinde tarafların açıklamaları anlaşma beklentilerini zayıflatırken, arz fazlası korkularını azaltarak fiyatlardaki düşüşü frenliyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Mizan Haber Ajansı’na, ABD’nin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma talebinde ısrar etmesi halinde müzakerelerin tıkanacağını söyledi.

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABC News’e, İran’ın yüzde 1 oranında bile uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Witkoff’un kamuoyu ve müzakere masasındaki sözlerinin çeliştiğini, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdüreceğini ifade etmişti.

Brent petrolde teknik olarak 67,45 dolar direnç, 59,90 dolar destek seviyesi olarak takip edilebilir.