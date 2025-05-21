Brent petrol 65,53 dolarda: İran krizi fiyatları tetikledi!

Dün 65,43 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,11 dolar seviyesinde kapattı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 artarak 65,53 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,60 dolardan satıldı.

Fiyatlardaki hafif yükselişte, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerde anlaşmazlık yaşanacağına dair endişeler etkili oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki bütçe oturumunda, İran’ın uranyum zenginleştirmesine izin vermeyecek bir anlaşma hedeflediklerini, ancak bunun kolay olmayacağını belirtti.

Rubio, İran ile nükleer anlaşma sağlanana kadar bu ülkeye uygulanan tüm yaptırımların devam edeceğini açıkladı.

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Washington ve Tahran arasındaki nükleer müzakere sürecinin zorlu olacağına dair bilgiler, petrol arzında kesinti beklentilerini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD’de ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 499 bin varil arttığını duyurdu. Bu artış, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkesinde talep endişelerini körükleyerek fiyatların yükselişini sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki karşılıklı tarifelerin, önceki seviyelere göre daha düşük olsa da devam etmesi, küresel ticaretin aksamasına ve bunun büyüme ile enflasyon üzerinde olumsuz etkiler yaratacağına dair endişeleri artırıyor. Bu endişelerin, piyasa aktörlerinin talep iştahını azaltarak fiyatları baskılayacağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,56 dolar direnç, 59,90 dolar ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.