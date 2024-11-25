Brent petrol 74 doları aştı

Cuma günü 74,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,51 dolar seviyesinde tamamladı.Brent petrolün varil fiyatı saat 10.49 itibarıyla 74,02 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,53 dolardan alıcı buluyor. Ural petrol ise 69,38 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatlarında Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç verebileceği beklentisi etkili oluyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Danışmanı Amos Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında Lübnan ve İsrail'e gitti. Hochstein, Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı. Bu durum fiyatları yukarı yönlü etkiledi.Netenyahu da bu ateşkes teklifine ilişkin istişare toplantısı yaptı.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de yaşanan ekonomik yavaşlama da fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Yatırımcılar bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyaller ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yarın yayımlayacağı 6-7 Kasım'daki toplantısının tutanaklarına odaklandı. Söz konusu tutanakların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarını yönlendirmesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 53 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gideceği, yüzde 47 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.