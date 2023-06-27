Brent petrol 75 doların altına geriledi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,73 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol 75 doların altına geriledi

Uluslararası piyasalarda dün 75,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 75 doların altını gördü. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 74,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,78 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rus güvenlik şirketi Wagner'in 24 Haziran'da Rus hükümetine yönelik isyan girişiminin piyasalardaki jeopolitik risk algısını artırması etkili oldu.

Uzmanlara göre, söz konusu girişim Rus petrol üretiminde veya tedarikinde bir aksamaya neden olmasa da piyasalar Wagner isyanıyla ortaya çıkan risk algısını fiyatlamaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler sürerken, yatırımcılar Fed yetkililerinin açıklamaları ve ABD’de yoğunlaşacak veri takvimine odaklandı.

Fed'in bankalara yönelik stres testinin sonuçlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olması bekleniyor.

Öte yandan, Çin'de hükümetin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini açıklaması risk algısını törpüleyerek petrol fiyatlarının yükselişini sınırladı.

Çin Başbakanı Li Qiang, bugün yaptığı açıklamalarda, ikinci çeyrek büyümesinin ilk çeyrekten daha güçlü olacağını belirterek, Çin'in ekonomiyi desteklemek ve Çin piyasasını dış dünyaya açmak için çalışmaları sürdüreceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 75,13 ile 75,46 dolar aralığının direnç, 74,05 ile 73,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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