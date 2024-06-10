Brent petrol 80 dolar sınırında

Kaynak: AA
Brent petrol 80 dolar sınırında

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,77 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda cuma günü 80,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftayı 79,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.13 itibarıyla 79,91 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,75 dolardan alıcı buldu. Ural Petrolün varil fiyatı ise 70,23 dolar oldu.

Yaz aylarında yoğunlaşan yolculukların etkisiyle petrol talebinin artacağı beklentisi fiyatların artışında etkili etkili oldu.

ABD'de petrol sondaj kulelerinin sayısının azalmasının yanında Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle artan arz endişeleri de fiyatların artışını etkiledi.

Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerginlikler petrol fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ise merakla bekleniyor. Amerika'da işsizlik oranının artması buna karşın tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinede gelmesi, Fed'in de bu yıl sadece bir kez faiz indirimine gidebileceği tahminleri petrol fiyatlarındaki artışı kısıtladı.

Çarşamba günü Fed'in politika faizini sabit tutması bekleniyor.Uzmanlar, piyasalarda arz-talep dengesine ilişkin ipuçları verecek ve yarın açıklanacak OPEC aylık petrol piyasası raporuna odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 80,22 ile 81,28 dola

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r aralığının direnç, 79,16 ile 78,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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