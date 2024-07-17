Brent petrol 84 doların altında

Kaynak: Haber Merkezi
Brent petrol 84 doların altında

Brent petrol uluslararası piyasalarda 84 doların altında. Brent petrol 84 doların altında sakin bir seyir sürdürüyor.

Petrol fiyatlarında sakin seyir

Uluslararası piyasalarda Brent petrol ateşi düşmüş gibi. 84 doların altında seyrediyor. Brent Petrol bugün saat 08.43 itibarıyla 83,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü WTI petrol 80.70 dolardan fiyatlandı. Ural Petrol ise 80,54 işlem gördü.

Fiyatların düşmesinde dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de Petrol Enstitisü'nün raporu ve Çin'deki talebin düşüş göstermesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün raporuna göre, ABD ham stokları geçen hafta 4,4 milyon varil azaldı.

Ham petrol, OPEC+ ülkelerinin üretimi kısmalarının ardından yıl boyunca yüksek seviyeye çıkmıştı. Ancak petrol fiyatlarının ateşe alındı gibi...Fiyatlar, en büyük petrol ithalatçısı ülkelerden Çin'deki talebin zayıf olduğuna ilişkin işaretler üzerine zirvedeki yerinde gerileme yaşandı.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Asya ülkelerinindeki ekonomik yavaşlama zayıf petrol talebine neden oldu. Bu da fiyatları aşağı yönlü etki yaptı. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları petrol fiyatlarının sert düşüşünü engelledi.

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