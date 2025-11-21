Dün 63,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,60 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,8 düşerek 62,12 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,09 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik diplomatik adımların hız kazanması, ABD'nin Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırımlarının bugün yürürlüğe girmesinin piyasa üzerindeki etkisine ilişkin belirsizlikler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerindeki gerileme nedeniyle düştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece yayımladığı görüntülü mesajda ABD heyetiyle "önemli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Washington'ın savaşı sona erdirme planının maddelerini ve vizyonunu kendileriyle paylaştığını söyledi.

Savaşın başından bu yana adil bir barış talep ettiklerini vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve egemenliğini güvence altına alacak çözüme ihtiyaç duyduklarını belirtti.

- Ukrayna, taslak planı ABD'den teslim almıştı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Zelenskiy'ye savaşın diplomatik yolla sonlandırılmasını hızlandırabilecek bir plan gönderdiğini belirtmişti.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." ifadeleri kullanılmış ve Zelenskiy'nin planı değerlendirmek üzere Trump ile görüşebileceği bildirilmişti.

Savaşın sona ermesinin, Rus petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılması ve bunun da piyasada arz fazlasına yol açması ihtimali, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Bunun yanı sıra Rusya kaynaklı arz riskleri de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi taahhüt eksikliği" gösterdikleri gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ile Rosneft'i ve bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine eklemişti.

ABD'nin Rosneft ve Lukoil gibi büyük Rus üreticilerini hedef alan yaptırımlarının bugün yürürlüğe girmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu adımın küresel petrol akışını zayıflatabileceğini ve Rusya’dan yapılan tedariklerde kesinti riskinin artmasıyla alıcıların açık piyasaya yönelmesine yol açabileceğini belirtiyor.

- Fed'in aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali geriledi

Talep tarafında ise yatırımcılar, Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyalleri izliyor.

Analistler, tarım dışı istihdam verisindeki toparlanmanın ülkedeki istihdam piyasasına yönelik soğuma endişelerini azalttığını söyledi. Ülkede beklenenden daha güçlü bir istihdam artışına işaret eden veriler, Fed'in 9-10 Aralık'taki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi açıklanan son istihdam verisi oldu.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali, yüzde 35 seviyesine geriledi. Yüksek faiz ortamının doların değerini desteklemesi, petrol talebini zayıflatabileceği için fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,14 dolar direnç, 62,20 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.