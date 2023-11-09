Brent petrol dört ay sonra ilk kez 80 doların altına indi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 21 Temmuz’dan bu yana ilk defa dün akşam 80 doların altına geriledi.

Dün sabah kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 81,66 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dünya genelinde artan resesyon endişeleri nedeniyle gün içerisinde düşüşe geçerek 21 Temmuz’dan bu yana ilk defa 80 doların altına düştü.

Brent petrol bugün saat 10.15 itibarıyla 80 doların hafif üstüne çıkıp, 80,04 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda WTI Teksas türü petrol ise 75,74 dolardan işlem görüyor.

Yavaşlayan ekonomik aktivitenin küresel talebi olumsuz etkileyeceği beklentisi ve İsrail'in Filistin'e saldırıları, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'de ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin zayıf olduğuna dikkati çekti. IMF'nin açıklamasında, "Orta vadede, üretkenlikteki zayıflık ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle büyümenin 2028 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık yüzde 3,5'e düşeceği öngörülüyor." ifadesine yer verildi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 11 milyon 900 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil düşeceği yönündeydi.