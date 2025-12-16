Brent petroldeki dalgalanma, döviz kurlarındaki yukarı yönlü ilerleyiş nedeniyle Türkiye'de akaryakıt piyasasında tabelaların sürekli değişmesine neden oluyor.

Brent petrolde yaşanan büyük düşüşün ardından cumartesi motorine gelen 2 liralık indirimin ardından salı gecesi benzine 2 liralık indirim gelmişti. Ancak bu indirimden sadece saatler sonra yeni bir indirim haberi daha geldi. Bu geceden itibaren benzine 83 kuruş daha indirim gelmesi bekleniyor.

İŞTE İLLERE GÖRE AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.55 TL

Motorin litre fiyatı: 53.12 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.38 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 53.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 53.74 TL

Motorin litre fiyatı: 54.49 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL