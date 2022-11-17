Brent petrol düşüşte 91,81 dolardan işlem görüyor

Geçtiğimiz haftayı yatay bir seviyede sürdüren bu hafta bir yükseldi ve ardından da düşüşe geçti. Pazartesi gününe 95.56 dolardan giriş yapan Brent petrol haftanın dördüncü iş gününde sabah saat 09.00 itibarıyla 91,81 dolara geriledi. Aynı dakikalarada Batı Teksas türük WTI ham petrolünün fiyatı da yüzde 1,15'lik düşüşle 84,44 dolardan işlem girdi