Brent petrol düşüşte varil fiyatı 95.12 dolar

OPEC ülkelerinin günlük 2 milyon varil petrol üretimini azaltmasıyla birlikte Brent petrol yükselişe geçmişti. 100 dolar bandına iyice yaklaşan brent petrol dün 97,50 dolar civarında işlem gördü ancak yeni güne düşüşle başladı. Brent petrol uluslararası piyasalarda 95,12 dolardan alıcı buluyor.
Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise varili ise 88,12 dolardan işlem görüyor
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