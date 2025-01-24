Brent petrol fiyatı yükselişe geçti: 77,64 dolardan işlem görüyor (24 Ocak 2025)

Dün 78,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,30 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 10.17 itibarıyla, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 artarak 77,64 dolara yükseldi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,46 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) petrol fiyatlarının arttığına dair verilerinin ardından hız kazandı. EIA'nın haftalık raporuna göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 1 milyon varil azalarak 411 milyon 700 bin varile düştü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ayrıca, ABD'nin günlük ham petrol üretimi de yaklaşık 4 bin varil düşerek 13 milyon 477 bin varile geriledi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'deki talebin arttığı, arzın ise düştüğüne işaret eden bu veriler, petrol fiyatlarını destekledi.





Öte yandan, ABD yönetiminin Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatını hedef alan yaptırımlarını yoğunlaştırması, arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine sebep olmaya devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, 10 Ocak'ta Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmayı amaçlayan yeni yaptırımlarını açıklamıştı. Bu yaptırımlar kapsamında, Gazprom Neft ve Surgutneftegas gibi büyük Rus petrol üreticileri yaptırım listesine alındı ve 30’dan fazla Rus enerji şirketi ile yöneticisi de yaptırımlara tabi tutuldu. Gazprom Neft ve Surgutneftegas, Rusya'nın toplam petrol ihracatında yaklaşık yüzde 20 paya sahip.

Bunların yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel faiz indirimlerini destekleyen açıklamaları, ekonomik hareketliliğin artacağı ve talebin güçleneceği yönündeki beklentileri artırarak fiyatları yükseltti. Trump, İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı video konferans konuşmasında, Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkelerinin petrol fiyatını düşürmesi gerektiğini belirtti. Trump ayrıca, faiz oranlarının hemen düşürülmesi gerektiğini ve bunun dünya genelinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 82,06 doların direnç, 73,07 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Brent petrol fiyatları düşüşte: ABD’nin petrol stokları artışta (23 Ocak 2025)