Petrol fiyatları dibi gördü. Akaryakıt fiyatları aylar öncesine dönecek

Petrol fiyatlarının 9 ayın dip seviyelerini görmesiyle birlikte iç piyasada akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Brent petroldeki düşüşle birlikte benzin ve motorinin litresine indirim geleceği öne sürüldü. Ortaya atılan iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 5 liradan daha fazla bir indirim yapılacak.

FİYATLAR OCAK AYI SEVİYESİNE DÖNEBİLİR

Merakla fiyatların hangi seviyeye çekileceği beklenirken indirim tutarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan akaryakıt fiyatlarına gelen son indirimler sonrası benzin ve motorin fiyatları 20 – 25 TL bandında seyrediyor.

Gelecek olan indirimle birlikte fiyatların Ocak ayındaki seviyelere geri dönmesi bekleniyor. Ocak 2022 tarihinde benzin 12.31 TL seviyesinde, motorin 12.74 TL seviyesinde ve LPG’de 8.76 TL seviyesinde bulunuyordu. Bu indirimle beraber bu seviyeler olmasa bile bu seviyelere yakın fiyatlara dönülmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL