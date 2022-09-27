27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Petrol fiyatları dibi gördü. Akaryakıt fiyatları aylar öncesine dönecek

Petrol fiyatları dibi gördü. Akaryakıt fiyatları aylar öncesine dönecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte 130 dolar seviyelerine çıkan Brent petrol yeni haftayla birlikte 85 dolara kadar düştü. Düşüşteki en büyük etken ise dünya genelinde artan enflasyon ve Merkez Bankaları'nın enflasyon karşısında faiz artırımına gitmesi oldu. Yaşanan bu düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında da önemli miktarlarda indirim bekleniyor.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 00:36
Takip Et

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında büyük bir indirim bekleniyor

Petrol fiyatları dibi gördü. Akaryakıt fiyatları aylar öncesine dönecek
+
Aa
-

Petrol fiyatlarının 9 ayın dip seviyelerini görmesiyle birlikte iç piyasada akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Brent petroldeki düşüşle birlikte benzin ve motorinin litresine indirim geleceği öne sürüldü. Ortaya atılan iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 5 liradan daha fazla bir indirim yapılacak.

FİYATLAR OCAK AYI SEVİYESİNE DÖNEBİLİR

Merakla fiyatların hangi seviyeye çekileceği beklenirken indirim tutarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan akaryakıt fiyatlarına gelen son indirimler sonrası benzin ve motorin fiyatları 20 – 25 TL bandında seyrediyor.

Gelecek olan indirimle birlikte fiyatların Ocak ayındaki seviyelere geri dönmesi bekleniyor. Ocak 2022 tarihinde benzin 12.31 TL seviyesinde, motorin 12.74 TL seviyesinde ve LPG’de 8.76 TL seviyesinde bulunuyordu. Bu indirimle beraber bu seviyeler olmasa bile bu seviyelere yakın fiyatlara dönülmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
2
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
3
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
4
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
5
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
6
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
7
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Rusya, Japon konsolosu 'casusluk'tan gözaltına aldı
﻿Rusya, Japon konsolosu 'casusluk'tan gözaltına aldı
﻿Rusya, Japon konsolosu 'casusluk'tan gözaltına aldı
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Babacan’a ziyaret
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Babacan’a ziyaret
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Babacan’a ziyaret
﻿Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu
﻿Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu
﻿Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.