Brent petrol haftaya yükselişle başladı: OPEC+ toplantısı öncesi fiyatlar hareketlendi! (26 Mayıs 2025)

Cuma günü 64,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,45 dolar seviyesinde kapattı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 64,46 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,51 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik planladığı karşılıklı gümrük tarifelerinin başlangıç tarihini ertelemesi sonrası yukarı yönlü hareketlendi.

Trump, dün yaptığı açıklamada, AB ürünlerine uygulanacak yüzde 50’lik ek gümrük tarifesinin başlangıç tarihini 1 Haziran’dan 9 Temmuz’a ötelediğini belirtti. Kararın, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yapılan telefon görüşmesi sonrası alındığı açıklandı. Görüşmede, taraflar ticaret müzakerelerini önümüzdeki haftalarda yoğunlaştırma konusunda anlaştı.

Uzmanlar, bu kararın küresel ekonomik istikrar için olumlu olduğunu ve enerji talebine katkı sağladığını ifade ediyor.

Petrol fiyatlarındaki sınırlı artışa rağmen, piyasada arz fazlası endişeleri devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun 1 Haziran’daki toplantısında yeni bir üretim artışı kararını değerlendireceği belirtiliyor.

Bu toplantının, küresel petrol piyasası için kritik bir dönemeç olacağı öngörülüyor. OPEC+’ın üretim seviyelerine ilişkin kararı, küresel arz-talep dengesi ve fiyatlar üzerinde belirleyici olacak.

Uzmanlar, OPEC+’ın temmuzda günlük 411 bin varil ek üretim artışı üzerinde anlaşabileceğini, bu adımın yılın ikinci yarısında piyasalara yeterli arz sağlayacağını düşünüyor.

Öte yandan, Trump hafta sonu İranlı yetkililerle yapılan beşinci nükleer müzakere turunun “çok iyi” geçtiğini duyurdu.

Müzakerelerde ilerleme sağlanması veya ABD yaptırımlarının hafifletilmesi durumunda, İran’ın ham petrol ihracatını artırabileceği belirtiliyor. Küresel piyasalar, Trump’ın ticaret hamlelerini ve OPEC+ kararlarını dikkatle takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,10 dolar direnç, 60,13 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.