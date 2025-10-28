Dün 65,79 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, işlem gününü 65,14 dolar seviyesinde kapattı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla %0,49 düşüşle 64,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 61,03 dolardan işlem görüyordu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artırma planının, ABD ile Çin arasındaki olası ticaret anlaşmasına yönelik iyimserliği dengelemesiyle gerileme kaydetti.

Uzmanlar, piyasaların şu anda ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki ilerlemeyi ve genel arz görünümünü dikkatle değerlendirdiğini belirtiyor.

OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC+ grubunun, Aralık ayında bir kez daha sınırlı bir üretim artışı planlaması bekleniyor. Petrol piyasasını desteklemek amacıyla uzun süredir üretimi kısıtlayan grup, Nisan ayında bu kesintileri kademeli olarak gevşetmeye başlamıştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Perşembe günü Güney Kore'de bir araya gelmesi bekleniyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın "üst düzey temaslara hazırlık amacıyla" iş birliğine açık olmasını umduklarını ifade etti.

Geçen hafta, Trump'ın ikinci döneminde Rusya'ya Ukrayna nedeniyle ilk kez yaptırım uygulamasının ardından, Rusya'nın ikinci en büyük petrol üreticisi Lukoil, Pazartesi günü uluslararası varlıklarını satacağını duyurdu. Bu adım, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Batı yaptırımlarına karşı Rus bir şirketin attığı en önemli tepki olarak görülüyor.

Uzmanlar, petrol ihraç eden ülkelere uygulanan yaptırımların ham petrol fiyatlarını etkilediğini vurguluyor. Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Hindistan'ın Rus petrol ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu ve bu yıl sevkiyatların yüksek seviyelerde devam ettiğini bildirdi. Rusya'dan gelen bu güçlü arz, küresel petrol piyasasında arz fazlası endişelerini artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Tsivilev, Hindistan'ın Rusya için enerji alanında kilit bir ortak olmayı sürdürdüğünü vurguladı. ABD, Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan en çok petrol ithal eden ülkelerden biri olan Hindistan'a %50 gümrük vergisi uygulamış ve bu ticareti yaptırımların gerekçesi olarak göstermişti. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrolü alımlarını durdurma sözü verdiğini ileri sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko da 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hindistan'a yönelik petrol sevkiyatlarının devam ettiğini doğrulamıştı.

Teknik analizde Brent petrolde 67,36 dolar seviyesi direnç, 60,01 dolar seviyesi ise destek bölgesi olarak takip ediliyor.