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Brent petrol dünyada düşüyor. Bizde ise minik indirimler geliyor

Brent petrol dünyada düşüyor. Cuma güne göre yüzde 3 geriledi 81,18 dolar düştü. Bizde ise akaryakıta ise sadece minik indirimlere geliyor.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 08:59
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Brent Petrol uluslararası piyasalarda düşüyor. 81.18 dolardan işlem görüyor

Brent petrol dünyada düşüyor. Bizde ise minik indirimler geliyor
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Brent Petrol dünyada kan kaybediyor. Cuma günü 83 doların üstünde işlem gören Brent petrol haftaya 08.55 itibarıyla yüzde 3'lük bir kayıpla başladı.80 dolar cizgisine yaklaşan Brent Petrol 81,18 dolara geriledi. Aynı dakikalarda WTI Teksas petrolüde kayıptaydı. Teksas petrolü de yüzde 2,39 kayıpla 73,91 dolardan işlem gördü. Türkiye'de ise bu gerilemeye rağmen akaryakıtta ufak tefek indirimler oluyor. 

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