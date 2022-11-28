Brent petrol dünyada düşüyor. Bizde ise minik indirimler geliyor

Brent Petrol dünyada kan kaybediyor. Cuma günü 83 doların üstünde işlem gören Brent petrol haftaya 08.55 itibarıyla yüzde 3'lük bir kayıpla başladı.80 dolar cizgisine yaklaşan Brent Petrol 81,18 dolara geriledi. Aynı dakikalarda WTI Teksas petrolüde kayıptaydı. Teksas petrolü de yüzde 2,39 kayıpla 73,91 dolardan işlem gördü. Türkiye'de ise bu gerilemeye rağmen akaryakıtta ufak tefek indirimler oluyor.

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