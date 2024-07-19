Brent petrol yine düşüşe geçti

Dün 85,81 dolara kadar yükselen Brent petrolünün varil fiyatı, günü 85,11 dolar seviyesinde tamamladı. Saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 azalarak 84,70 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolünün varili ise 80,63 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları üzerinde etkili olan faktörlerden biri, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasıdır. Bu hafta ABD iş gücü piyasası ve imalat sanayine ilişkin beklenenden güçlü gelen veriler, doların yükselmesine neden oldu. Güçlü dolar, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürebilir. ABD dolar endeksi sabah saatlerinde yüzde 0,14 artışla 104,035 seviyesine ulaştı.

Çin, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısıdır ve Çin ekonomisine dair endişeler fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 büyüme kaydetti. Bu oran, beklentilerin altında gerçekleşti ve hükümetin bu yıl için öngördüğü “yüzde 5 civarında” büyüme hedefinin altında kaldı.

Ayrıca, Kanada’daki büyük petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde tekrar alevlenen orman yangınları da fiyatları etkiliyor. Yangınların ABD’ye doğru sıçrayabileceği endişesi artıyor. Bu durum, ülkedeki petrol üretimini riske atabilir ve küresel arzı sekteye uğratabilir. Teknik olarak, Brent petrolünde 85,88 ile 86,64 dolar aralığı direnç, 83,46 ile 82,70 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilir.