Brent petrol yükselişte: Ticaret savaşı fiyatları uçuracak mı? (14 Temmuz 2025)

Cuma günü 70,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 70,36 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 70,54 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,54 dolardan alıcı buldu.

Petrolde arz-talep dengesine ilişkin yoğun haber akışı ve artan jeopolitik riskler, fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Geçen hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, ağustos ayı için beklenenden fazla üretim artışına gidileceğini açıklamıştı. Buna rağmen, Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda küresel arzın beklenenden daha sıkı olduğuna yönelik açıklaması ile ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım sinyalleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde son durum ne? (9 Temmuz 2025)

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları piyasa oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasada, Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği endişeleri bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentilerin ardından küresel petrol fiyatları yukarı yönlü ivmelendi. Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı ve fiyatları yukarı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,7 doların direnç, 65,83 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.