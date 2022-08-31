31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brent petrol 100 doların altına geriledi. 5 dolara yakın düşüş yaşandı

Brent petrol 100 doların altına geriledi. 5 dolara yakın düşüş yaşandı

Brent Petrol 100 doların altına düştü. Piyasalarda dün 103 doların üzerinde işlem gören dolar günü 97,84 dolardan tamamlamıştı. Dolar bugün hafif bir yükselişle 98,69'dan işlem görüyor.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:22
Takip Et

Brent petrolde 5 dolarlık geri çekilme. Dün 103 dolara çıkan brent petrol 98 dolar civarında işlem görüyor

Brent petrol 100 doların altına geriledi. 5 dolara yakın düşüş yaşandı
+
Aa
-

Uluslararası piyasalarda dün 103,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 98,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,38 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin yüksek seyrettiğine ilişkin veriler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin benzin stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,4 milyon varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Ülkenin ticari ham petrol stoklarında ise beklentinin aksine 593 bin varil artış öngörüldü.

Ticari ham petrol stoklarındaki artışa rağmen ABD'nin benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş öngörüsü talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yükselişini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

İran nükleer anlaşmasına ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Avrupa Birliği'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol gireceği öngörülüyor.

Öte yandan, merkez bankalarının daha agresif faiz artırımlarına gitmesi durumunda ortaya çıkabilecek ekonomik yavaşlamanın petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 99,01 ile 99,48 dolar aralığının direnç, 98,54 ile 98,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿Edirne'de indirim izdihamı
2
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
3
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
4
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
5
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
6
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
7
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
﻿Fenerbahçe'nin hiçbir yerde konuşulmayan pozisyonunu Fırat Aydınus açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin hiçbir yerde konuşulmayan pozisyonunu Fırat Aydınus açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin hiçbir yerde konuşulmayan pozisyonunu Fırat Aydınus açıkladı
﻿Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike
﻿Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike
﻿Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike
﻿Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar
﻿MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar
﻿MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alacak
﻿İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alacak
﻿İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alacak
﻿Burak Yılmaz'ın özür açıklaması daha da çok kızdırdı
﻿Burak Yılmaz'ın özür açıklaması daha da çok kızdırdı
﻿Burak Yılmaz'ın özür açıklaması daha da çok kızdırdı
﻿Rusya’dan flaş Fransa hamlesi. Gazprom Fransız enerji devinin gazını kesiyor
﻿Rusya’dan flaş Fransa hamlesi. Gazprom Fransız enerji devinin gazını kesiyor
﻿Rusya’dan flaş Fransa hamlesi. Gazprom Fransız enerji devinin gazını kesiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.