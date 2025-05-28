Brent petrolde düşüş sürüyor! OPEC+ toplantısı fiyatları nasıl etkileyecek? (28 Mayıs 2025)

Dün 64,48 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,75 dolar seviyesinde kapattı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 63,59 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,73 dolardan satıldı.

Fiyatlardaki sınırlı düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üreticilerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin üretim artışı yapacağı beklentisi rol oynadı.

OPEC+ grubunun tüm üyelerinin katılacağı bugünkü toplantısında politika değişikliği beklenmiyor. Ancak grubun 8 üyesinin cumartesi günü toplanarak temmuz için üretim artışı yapacağı öngörülüyor.

Bu durum, zayıf talep endişelerinin devam ettiği piyasalarda arz fazlası korkularını artırıyor.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’dan oluşan bu ülkeler, nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini kademeli olarak gevşetmeye başlamıştı.

Mayısta üç aylık artışa eşdeğer günlük 411 bin varillik üretim artışı yapan 8 ülke, haziranda da aynı seviyede arz artışı yapacağını açıklamıştı.

Öte yandan, ABD’nin Chevron’un Venezuela’daki faaliyetlerini yasakladığına dair haberler sonrası piyasalarda oluşan arz endişeleri, fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, ABD yönetimi, Chevron’a Venezuela’daki varlıklarını koruması için yalnızca altyapı ve ekipman bakımına izin veren sınırlı bir lisans verdi. Şirketin petrol üretimi ve ihracatı yapamayacağı belirtildi.

Chevron’un Venezuela’daki petrol üretimi ve ihracat lisansının süresi dün dolmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 66,63 dolar direnç, 60,43 dolar destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Borsa güne yatay başladı (28 Mayıs 2025)