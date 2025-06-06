Brent petrolün fiyatı güncellendi

Dün 65,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,16 azalışla 64,92 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki sınırlı gerilemede, piyasalarda yavaşlayan küresel büyüme ve zayıflayan talep endişeleri etkili oldu. Rusya ile Ukrayna arasında artan askeri gerilim ise kayıpların derinleşmesini sınırladı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları değerlendirdiğine yönelik haber akışı ve İran ile sürdürülen nükleer müzakerelerde yaşanan duraksamalar, arz tarafında belirsizliği artıran faktörler arasında yer aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+), temmuzda üretimi piyasa beklentilerine paralel artırma kararı alarak, piyasaların yön arayışına kısmi destek verdi.

Brent petrolde teknik olarak 66,25 doların direnç, 62,93 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.