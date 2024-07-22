Brent petrolün varil fiyatı 83 doların altına geriledi

Brent petrol 83 doların altına geriledi

Cuma günü 85,35 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 82,63 dolarda tamamladı. Saat 09.58 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,31 artarak 82,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 78,82 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini duyurması ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklaması sonrası dolarda görülen zayıflamanın etkisiyle gerçekleşti. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolar endeksi sabah saatlerinde yüzde 0,10 azalarak 104,30 oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizlerini yakında indirmeye başlayacağına dair tahminler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin artacağı beklentisini güçlendirerek fiyatları destekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, hafta sonu yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" belirtti.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisine dair endişeler, fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlamaya devam ediyor. Çin ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetmesi, ülkenin petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatlar üzerinde etkili oluyor.