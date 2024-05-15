Brent petrolün varil fiyatı 83 doların altına geriledi

Uluslararası piyasalarda dün 83,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 11,16 itibarıyla 82,81 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,45 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolünün varil fiyatı da 72,25 dolar oldu.

Amerika'da talebin artması Kanada'daki yangınların petrol çıkarılan bölgelere yaklaşmasıyla arz kesintilerine yol açabileceği endişesi fiyatlara yukarı yönlü baskı yapıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü'ne göre petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 100 bin varil azalacak.Piyasa beklentisinde ise stokların 1 milyon 350 bin varil azalacağı öngörüsünde. Petrol stoklarının beklentinin üzerinde düşüş yaşaması halinde talebin artacağı fiyatların artacağı öngörüsü var.

Batı Kanada'da cumartesi günü başlayan orman yangınları rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Petrol bölgelerine alevlerin yaklaşması nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edildi. Yangının petrol üretim merkezlerine yaklaşması arz kesintisine neden olabilir endişesiyle fiyatlar da yükseliyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,57 ile 84,35 dolar aralığının direnç, 81,33 ile 80,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.