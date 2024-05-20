Brent petrolün varil fiyatı 84,22 dolar

Uluslararası piyasalarda Cuma günü 84,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.39 itibarıyla 84,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,79 dolardan fiyatlandı. Ural petrolün fiyatı ise 73,49 dolar oldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi haberi Petrol fiyatlarının yükselişinde etkili oldu. İran OPEC raporlarına göre günlük 3 milyon varilin üzerinde üretim yapıyor. İran'da yaşanan siyasi belirsizliğin fiyatlara yukarı yönlü baskıyı artıracağı tahminleri ön plana çıkıyor.

ABD'de faiz indirimine gidileceği ve Çin'de ekonomik hareketliliğin etkisiyle talebin artacağı beklentisiyle petrol fiyatları geçen haftadan bu yana yükselişini sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,65 ile 85,26 dolar aralığının direnç, 83,34 ile 82,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.