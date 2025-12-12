Dün 62,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,35 dolardan kapattı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.09 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 61,58 dolara yükseldi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,91 dolardan alıcı buldu.Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD’nin daha fazla Venezuela petrol tankerine el koymaya hazırlandığına dair haberlerin piyasalarda yarattığı arz endişeleri belirleyici oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’dan ülkesine geldiğini savunduğu uyuşturucu trafiğini sona erdirmek için Karayipler’de düzenledikleri saldırılara ek olarak “yakında karadan da saldırılara başlayacakları” söylemini yineledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela açıklarında daha önce el koydukları petrol tankerine, “yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle” el konulduğunu savunmuştu.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımlardaki iyimserlik, fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupalı müttefikleriyle barış planı üzerinde çalıştıklarını ve bu planı kısa sürede ABD tarafına sunmak istediklerini bildirdi.

Trump ise, hafta sonu yapılacak ve Avrupalı ile Ukraynalı müzakerecileri bir araya getirecek görüşmelere ABD’nin katılıp katılmayacağı sorusuna, konuyu hâlâ değerlendirdikleri yanıtını verdi.Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasının, Batılı ülkelerin yaptırımlarına tabi Rus petrolünün küresel arzını artırması bekleniyor.

Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) küresel petrol talep artış beklentisini yukarı yönlü revize etmesi ve OPEC’in ham petrol üretiminin kasımda gerilemesi, piyasalarda arz-talep dengesinin sıkılaşacağı algısını güçlendirerek petrol fiyatlarını destekledi.