Dün 62,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,88 dolardan tamamladı.Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 61,95 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,26 dolardan alıcı buldu.Petrol fiyatlarındaki sınırlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de ham petrol stoklarının azaldığına dair beklentiler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 800 bin varil azaldığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, düşüşün 1 milyon 700 bin varil olacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla azalma olması, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD’de talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatları yukarı taşıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çeyrek puanlık faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentiler de ekonomik büyümenin ve dolayısıyla petrol talebinin artacağı öngörüsünü destekleyerek fiyatları yukarı yönlü etkiliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in bugün 25 baz puan faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 86 seviyesinde yer alırken, 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda yok.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEKİ GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Avrupa’da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupalı müttefikleriyle barış planı üzerinde çalıştıklarını ve bu planı kısa sürede ABD tarafına sunmak istediklerini açıkladı.

Zelenskiy, savaşın bitmesinin Rusya’ya bağlı olduğuna vurgu yaparak, "Revize edilmiş belgeleri (barış planı) yakın gelecekte ABD'ye göndermek için hazır oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerde olası bir ilerleme, Rusya’nın petrol ihracatını kolaylaştırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilir. Görüşmelerde tıkanıklık ya da gecikme olması ise jeopolitik riskleri artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir.

Öte yandan EIA, küresel petrol piyasasındaki gelişmeleri dikkate alarak 2026 yılı için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA’nın “Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”na göre, gelecek yıl Brent petrolün ortalama varil fiyatı 55,08 dolar, WTI ham petrolün ise 51,42 dolar olacağı öngörülüyor.

Raporda, ABD’de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varille rekor seviyelere ulaşacağı belirtildi.Brent petrolde teknik olarak 64,33 dolar direnç, 61,36 dolar destek seviyesi olarak takip ediliyor.