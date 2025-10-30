Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 63,84 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 59,89 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimlerine ara verebileceğine ilişkin endişeler, ABD'de üretimin arttığına işaret eden veriler ve OPEC+ grubunun üretimi yeniden artıracağı yönündeki beklentilerle geriledi.

Fed, beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti, ancak hükümetin kapanmasının veri akışını sekteye uğratma riskine işaret ederek, bunun yılın son indirimi olabileceğinin sinyalini verdi.

Bankanın açıklamasında, ekonomik faaliyetin ılımlı hızda genişlediği, istihdam artışlarının yavaşladığı ve enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, "Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadesini kullandı.

Powell, yüksek belirsizlik ortamında temkinli davranmak gerekebileceğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Fed'in aralıkta faiz indirimlerine ara verebileceği yönündeki beklentileri artırarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Uzmanlar, düşük faiz ortamının ekonomik büyümeyi ve dolayısıyla petrol talebini desteklediğini, yüksek faiz politikasının ise talebi zayıflatarak fiyatları baskıladığını belirtiyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ülkede üretimin arttığına işaret ederek fiyatlardaki gerilemeyi destekledi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azalarak 416 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil düşeceği yönündeydi. Aynı dönemde benzin stokları da 5 milyon 900 bin varil azalarak 210 milyon 700 bin varil oldu.

Buna karşın, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 15 bin varil artarak 13 milyon 644 bin varile yükseldi. Üretimdeki artış arz endişelerini hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü etki yarattı.

Bunun yanı sıra piyasalar, kısa vadede OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Kasım'daki toplantısına odaklandı.

Grubun, toplantıda aralık ayı için günlük 137 bin varillik ek üretim artışı açıklaması bekleniyor.

- ABD-Çin görüşmeleri enerji talebini destekledi

Öte yandan, ABD-Çin görüşmelerinden gelen olumlu mesajlar, piyasa güvenini artırarak ve küresel enerji talebini destekleyerek petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden iktidara gelmesinin ardından ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'nin Busan kentinde görüştü.

Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi.

Trump ise Çin lideri ile halihazırda pek çok konuda uzlaştıklarını, bu görüşmede de daha fazla konuda uzlaşmayı umduklarını ifade etti. Ayrıca Trump, fentanil nedeniyle Çin'e getirdiği tarifeleri yüzde 10'a çekeceğini ve nisanda Çin'e gideceğini söyledi.

Brent petrolde teknik olarak 65,95 dolar direnç, 58,90 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.