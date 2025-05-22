Brent petrolün varili 64,46 dolardan işlem görüyor

Dün 66,05 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,22 dolarla kapattı. Bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,37 artarak 64,46 dolara yükseldi. Aynı saatte Batı Teksas (WTI) ham petrolün varili 61,49 dolardan satıldı.

Fiyatlardaki hafif yükselişte, ABD-İran nükleer müzakerelerine dair belirsizlikler etkili oldu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, dün X platformunda, İran-ABD görüşmelerinin beşinci turunun yarın Roma’da yapılacağını açıkladı.

Müzakerelerde ilerleme sağlanması veya yaptırımların gevşetilmesi durumunda, İran’ın yaptırımlar nedeniyle kısıtlı olan ham petrol ihracatını artıracağı öngörülüyor. Bu, bazı OPEC+ ülkelerinin üretim artışı ile çakışıyor ve piyasalarda arz fazlası endişesini artırıyor.

Ancak müzakereler sürerken Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri, iki ülke arasındaki temel anlaşmazlık noktası olmayı sürdürüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, daha önce ABD’nin Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma talebi üzerine, beşinci tur görüşmelere katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediklerini belirtmişti.

Görüşmelere dair çelişkili açıklamalar ve İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı haberleri, piyasalarda belirsizliğe neden oluyor.

Öte yandan, ABD’de ham petrol ve benzin stoklarındaki beklenmedik artış, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkesinde talep endişelerini körükleyerek fiyatların yükselişini frenledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 300 bin varil arttığını duyurdu. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 850 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkedeki benzin stokları da yaklaşık 800 bin varil artış gösterdi.

Brent petrolde teknik açıdan 67,23 dolar direnç, 59,95 dolar ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.

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