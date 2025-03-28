Brent petrolün varili 73,15 dolardan işlem görüyor! (28.03.2025)

Dün 73,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 73,15 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,63 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarının ülkede enflasyonu hızlandırma ihtimalinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitme kararını olumsuz yönde etkileyebileceğine yönelik endişelerle geriledi.

Trump, 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklı tarifeler öncesinde, ithal otomobillere yüzde 25 oranında yeni gümrük vergileri getirdiğini duyurdu. Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgi notuna göre söz konusu vergi kararının ithal binek araçlar, hafif kamyonlar ve temel otomobil parçalarına uygulanacağı belirtildi.

Buna ek olarak gerektiğinde ek parçaların da vergilendirilebileceği ifade edilirken Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin ithal otomobillere yönelik yeni tariflerine karşı alınacak önlemler konusunda hazırlık yaptığı bildirildi.

Uzmanlar, Trump yönetiminin getirdiği tarifelerin nihai tüketiciler için fiyat artışlarına yol açarak dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de enflasyonu hızlandıracağını ve bunun da Fed'in uygulayacağı faiz indirim kararlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, yaptığı açıklamada fiyat hareketlerinin büyük ölçüde tarifelerden etkilenen ülkelerin tepkilerine ve alınan önlemlere bağlı olacağını ifade ederken Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise Trump yönetiminin getirdiği yüzde 25'lik verginin tamamının tüketicilere yansıyacağını düşünmediğini bildirdi.

Öte yandan Barkin, şirketlerin fiyatlandırma ve kar marjları konusunda zor kararlar almak zorunda kalacağına işaret etti. Bankanın faiz indirimlerine ara vermesinin petrol talebini azaltarak fiyatları aşağı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerin ışığında Fed'in yılın ilk faiz indirimini temmuzda yapma ihtimali yüzde 86'ye yükselirken Bankanın yıl genelinde ise toplam 2 faiz indirimi yapması öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,78 doların direnç, 70,96 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.