Brent petrolün varil fiyatı 78,46 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 77 dolar seviyesinde kapatan Brent petrol yükselişte. 78 dolara test eden Brent petrol çarşamba gününe 08,49'da 78,46 dolardan giriş yaptı. Aynı dakikalarda ise Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73.77 dolardan işlem gördü. alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve petrol talebine dair belirsizlikler nedeniyle karışık seyir izliyor.

Dünya Bankası, küresel ekonominin ortalama potansiyel büyümesinin 2022 ile 2030 arasında yılda yüzde 2,2 ile 30 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

ABD'de bankacılık krizini başlatan Silikon Vadisi Bankası'nın kredi ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından satın alınması krizde en kötünün geride kalmış olabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Brent petrolde teknik olarak 77,75 ile 78,03 dolar aralığının direnç, 77,47 ile 77,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.