29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Brent petrolün varil fiyatı 78,46 dolar

Brent petrol yükselişte. 80 dolara adım adım ilerleyen Brent Petrol yeni gündeki fiyatı 78,46 dolar

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 08:56
Takip Et

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,46 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 78,46 dolar
+
Aa
-

Uluslararası piyasalarda dün 77 dolar seviyesinde kapatan Brent petrol yükselişte. 78 dolara test eden Brent petrol çarşamba gününe 08,49'da 78,46 dolardan giriş yaptı. Aynı dakikalarda ise Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73.77 dolardan işlem gördü. alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve petrol talebine dair belirsizlikler nedeniyle karışık seyir izliyor.

Dünya Bankası, küresel ekonominin ortalama potansiyel büyümesinin 2022 ile 2030 arasında yılda yüzde 2,2 ile 30 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

ABD'de bankacılık krizini başlatan Silikon Vadisi Bankası'nın kredi ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından satın alınması krizde en kötünün geride kalmış olabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Brent petrolde teknik olarak 77,75 ile 78,03 dolar aralığının direnç, 77,47 ile 77,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
1
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
2
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
3
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
4
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
5
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
6
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sabah işe geldiğinde üniversiteye alınmayan rektör her şeyi açıkladı. Yüksek İhtisas Üniversitesi’ndeki işten çıkarmaların ardındaki AKP’li isimleri açıkladı
7
﻿Sabah işe geldiğinde üniversiteye alınmayan rektör her şeyi açıkladı. Yüksek İhtisas Üniversitesi’ndeki işten çıkarmaların ardındaki AKP’li isimleri açıkladı
﻿Sabah işe geldiğinde üniversiteye alınmayan rektör her şeyi açıkladı. Yüksek İhtisas Üniversitesi’ndeki işten çıkarmaların ardındaki AKP’li isimleri açıkladı
﻿ABD Başkanı Joe Biden: Kriz bitmedi devam ediyor
﻿ABD Başkanı Joe Biden: Kriz bitmedi devam ediyor
﻿ABD Başkanı Joe Biden: Kriz bitmedi devam ediyor
﻿Biden İsrail iddialarını reddetti
﻿Biden İsrail iddialarını reddetti
﻿Biden İsrail iddialarını reddetti
﻿Rüyada ailesini görmek ne anlama geliyor? Rüyada aile görmek ne demek?
﻿Rüyada ailesini görmek ne anlama geliyor? Rüyada aile görmek ne demek?
﻿Rüyada ailesini görmek ne anlama geliyor? Rüyada aile görmek ne demek?
﻿3 stajyeri istismar eden doktor tutuklandı
﻿3 stajyeri istismar eden doktor tutuklandı
﻿3 stajyeri istismar eden doktor tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.