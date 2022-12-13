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Brent petrol yükselişte varil fiyatı 79 dolara çıktı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yükselişe geçti, güne yüzde 1,40'lık artışla 79,08 dolardan giriş yaptı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 09:15
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79 dolardan işlem görüyor

Brent petrol yükselişte varil fiyatı 79 dolara çıktı
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Brent petrol artışta..Geçen Cuma 77,48 dolara kadar yükselen ardından da dün yaşanan düşüşle birlikte 76,10 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol güne yükselişle başladı. Sabah 09.04 itibarıyla Brent petrol uluslararası piyasalarda yüzde 1,40'lık artışla 79,08 dolardan güne başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas petrolü WTI ise 74,23 dolardan işlem gördü. 

Fiyatlardaki yükselişte, Keystone boru hattındaki petrol arzına ilişkin belirsizlik etkili oldu.Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattı perşembe günü sızıntı nedeniyle durdurulmuştu.

FED'in bu hafta açıklayacağı faiz kararı ve yoğun veri gündemi öncesi yaşanan belirsizlik de fiyatların üzerinde etkili oluyor

 

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