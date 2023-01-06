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Brent petrolün varil fiyatı 79,39 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,39 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 10:23
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,39 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 79,39 dolar
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Dün 79,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,89 artarak 79,39 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,40 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük ham petrol tüketicileri ABD ve Çin'deki olumlu talep görünümü etkili oldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin kaldırılmaya devam etmesiyle ekonomik aktivitenin hızlanacağına yönelik öngörüler talep görünümünü destekliyor.

Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen Çin hükümetinin ekonomiye destek vereceği yönündeki beklentiler güçlenirken, zor durumda olan bazı inşaat şirketlerine hükümetin yardım edeceğine yönelik haberler de piyasalarda olumlu karşılanarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi.

Ülkede tüketici seviyesindeki talebin önemli bir göstergesi olan benzin stoklarında ise yaklaşık 300 bin varil azalış kaydedildi.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki artışa rağmen benzin stoklarındaki düşüş, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki artışı destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 79,48 ile 79,89 dolar aralığının direnç, 79,07 ile 78,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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