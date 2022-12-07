Brent petrolün varil fiyatı 79,47 dolar

Dün 83,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 79,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,33 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle dün ocak ayından bu yana ilk kez 80 doların altına gerileyen petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik atılan adımlar etkili oldu.

Çin'de Kovid-19 tedbirlerine karşı protestoların ardından salgın önlemleri gevşetilemeye devam ederken, son olarak bazı vakaların evde karantinaya girmesine yeşil ışık yakıldı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü de ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 426 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 884 bin varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler, petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,75 ile 80,12 dolar aralığının direnç, 79,38 ile 79,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.