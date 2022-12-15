15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Brent petrol yükselişte varil fiyatı 82,22 doları aştı

Brent petrol yükselişte varil fiyatı 82,22 doları aştı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yükselişe geçti, güne 82,22 dolardan giriş yaptı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 09:23
Takip Et

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,22 dolardan işlem görüyor

Brent petrol yükselişte varil fiyatı 82,22 doları aştı
+
Aa
-

Brent petrol yükselişte. Amerikan Merkez Bankası'nın faizi 50 baz puan arttırmasının ardından Brent Petrol uluslararası piyasalarda 82,22 dolardan işlem görüyor. Dün 85 dolara doğru ilerleyişe geçen Brent Petrol bir parça geriledi. Saat 09.13 itibarıyla 82.22 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Teksas petrolü WTI ise 75 sınırını aştı 76,77 dolardan güne giriş yaptı. Petrolün uluslararası piyasalarda artışa geçmesi Türkiye'de akaryakıta zam demek anlamına geliyor. Zaten öyle de oldu. Benzine zam için düğmeye basıldı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
2
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
3
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
5
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
6
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
7
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.