Brent petrol yükselişte varil fiyatı 82,22 doları aştı

Brent petrol yükselişte. Amerikan Merkez Bankası'nın faizi 50 baz puan arttırmasının ardından Brent Petrol uluslararası piyasalarda 82,22 dolardan işlem görüyor. Dün 85 dolara doğru ilerleyişe geçen Brent Petrol bir parça geriledi. Saat 09.13 itibarıyla 82.22 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Teksas petrolü WTI ise 75 sınırını aştı 76,77 dolardan güne giriş yaptı. Petrolün uluslararası piyasalarda artışa geçmesi Türkiye'de akaryakıta zam demek anlamına geliyor. Zaten öyle de oldu. Benzine zam için düğmeye basıldı.