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Brent petrolün varil fiyatı 83,71 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,71 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:04
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,71 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 83,71 dolar
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Dün 85,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,36 azalarak 83,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, güçlü dolar ve talepte azalışa işaret eden ABD'nin petrol stoklarındaki artış tahmini etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele etmek için "şahin" para politikasını sürdüreceği sinyalleri vermesinin ardından dolar, diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış da petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskılıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 150 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 333 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Öte yandan, ABD'nin Meksika Körfezi'nde Ian Kasırgası nedeniyle askıya alınan üretimin yeniden başlatılmasına yönelik çalışmaların hız kazandığına yönelik haber akışı da arz tarafındaki endişeleri hafifletti. Üreticiler, petrol üretimini durdurduktan sonra işçileri açık deniz petrol platformlarına döndürmeye başladı.

Bu yıl petrol ve gaz üretimini kesintiye uğratan ilk kasırga olan Ian Kasırgası nedeniyle körfezde günde yaklaşık 190 bin varillik petrol üretiminin askıya alınması gerekmişti.

Brent petrolde teknik olarak 83,95 ile 84,25 dolar aralığının direnç, 83,38 ile 83,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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