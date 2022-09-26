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Brent petrolün varil fiyatı 83,77 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,77 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 10:27
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,77 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 83,77 dolar
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Dün 90,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 83,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,62 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ekonomik resesyon endişelerinin talebin düşeceği beklentisine yol açması ve değeri artan dolar etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD de dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin merkez bankalarının artan enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükseltmesi ekonomik yavaşlama endişelerine yol açıyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış da dolara endeksli petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskılıyor.

Ancak Rusya-Ukrayna Şavaşı'nın yarattığı arz kesintileri ve aralıkta devreye girecek Rusya'ya yönelik yaptırımlar, fiyatları destekliyor. Savaşın başından beri AB tarafından kabul edilen en büyük yaptırımları içeren 6'ncı yaptırım paketi kapsamında AB, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.

Rus arzındaki boşluğu doldurmak için günlük 1 milyon varili aşan ABD ham petrolünün Avrupa'ya yöneleceğine yönelik haber akışı da arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Öte yandan, piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek hafta gerçekleştirecekleri toplantıya odaklandı. Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik bir üretim kesintisi kararlaştırmıştı.

Grubun hali hazırda hedeflenenin oldukça altında üretim yapması, açıklanan herhangi bir kesintinin arz üzerinde fazla bir etkisi olmayacağına yönelik beklentileri kuvvetlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,09 ile 85,90 dolar aralığının direnç, 83,75 ile 83,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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