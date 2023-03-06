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Brent petrolün varil fiyatı 85,22 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,22 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:47
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,22 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 85,22 dolar
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Cuma günü 86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,71 azalarak 85,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,12 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'deki petrol talebi görünümüne ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'in bu yıl için beklenenden daha düşük bir büyüme hedeflemesi, piyasalarda ülkedeki talep toparlanmasına ilişkin endişelere yol açtı.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, dün Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresinin yıllık genel kurulunda, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın 2023'te "yüzde 5 civarında" artmasının hedeflendiği belirtti.

Hükümet, 2022'de "yüzde 5,5 civarında" belirlediği büyüme hedefini tutturamamış, yıllık büyüme yüzde 3'te kalmıştı.

Uzmanlar, Çin'de bu hafta açıklanacak enflasyon ve ticaret verilerinin, ülkenin ekonomik görünümüne ilişkin daha fazla ipucu vermesinin beklendiğini belirtirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, bu hafta Senato'daki sunumunda yapacağı açıklamanın, piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 85,36 ile 85,66 dolar aralığının direnç, 85,06 ile 84,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

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