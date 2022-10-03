3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Brent petrolün varil fiyatı 87,25 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,25 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 10:29
Takip Et

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,25 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 87,25 dolar
+
Aa
-

Cuma günü 88,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,48 artarak 87,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arzda kesinti yapacağı beklentisi etkili oldu.

Yatırımcılar, OPEC+ grubunun çarşamba günü bir araya geleceği ve kasım ayına ilişkin üretim planını belirleyeceği toplantısına odaklandı.

Grubun, söz konusu toplantıda üretim kesintisine gitmesi beklenirken, hali hazırda hedeflenenin oldukça altında üretim yapması nedeniyle açıklanacak kısıtlı bir kesintinin fiyatlar üzerinde etkili olmayacağı değerlendiriliyor. Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 22 düşüş kaydeden Brent petrolün varil fiyatının, OPEC+ grubunda endişeleri artırdığına dikkati çekti.

Hynes, grubun üretim kesintisine giderek fiyatlardaki düşüşe müdahale edebileceğini belirterek, "Günlük 500 bin varilden daha düşük herhangi bir kesinti piyasa tarafından görmezden gelinir. Bu nedenle, günlük 1 milyon varillik büyük bir kesintinin ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 87,69 ile 88,15 dolar aralığının direnç, 87,23 ile 86,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
2
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
3
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
4
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
5
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu
6
﻿Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu
﻿Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
7
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Anonim hesaplar yapay zeka tarafından kapatılacak. Parmak izi gibi izlenecek
﻿Anonim hesaplar yapay zeka tarafından kapatılacak. Parmak izi gibi izlenecek
﻿Anonim hesaplar yapay zeka tarafından kapatılacak. Parmak izi gibi izlenecek
﻿Eylülde fiyat artışında rekor 'üniversite eğitimi' oldu
﻿Eylülde fiyat artışında rekor 'üniversite eğitimi' oldu
﻿Eylülde fiyat artışında rekor 'üniversite eğitimi' oldu
﻿Yaşlı çobanın dronla imtihanı
﻿Yaşlı çobanın dronla imtihanı
﻿Yaşlı çobanın dronla imtihanı
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taksi krizi 
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taksi krizi 
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taksi krizi 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.