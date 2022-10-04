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Brent petrolün varil fiyatı 87,25 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,25 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 11:09
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,25 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 87,25 dolar
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Cuma günü 88,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,48 artarak 87,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arzda kesinti yapacağı beklentisi etkili oldu.

Yatırımcılar, OPEC+ grubunun çarşamba günü bir araya geleceği ve kasım ayına ilişkin üretim planını belirleyeceği toplantısına odaklandı.

Grubun, söz konusu toplantıda üretim kesintisine gitmesi beklenirken, hali hazırda hedeflenenin oldukça altında üretim yapması nedeniyle açıklanacak kısıtlı bir kesintinin fiyatlar üzerinde etkili olmayacağı değerlendiriliyor. Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 22 düşüş kaydeden Brent petrolün varil fiyatının, OPEC+ grubunda endişeleri artırdığına dikkati çekti.

Hynes, grubun üretim kesintisine giderek fiyatlardaki düşüşe müdahale edebileceğini belirterek, "Günlük 500 bin varilden daha düşük herhangi bir kesinti piyasa tarafından görmezden gelinir. Bu nedenle, günlük 1 milyon varillik büyük bir kesintinin ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 87,69 ile 88,15 dolar aralığının direnç, 87,23 ile 86,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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