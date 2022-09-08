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Brent petrolün varil fiyatı 88,27 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88,27 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:21
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:22
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88,27 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 88,27 dolar
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Dün 93,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 88,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,27 dolardan alıcı buldu.

Dün 90 doların altına gerileyen petrol fiyatlarındaki kısıtlı yükselişte, AB ve Rusya arasında karşılıklı yaptırım ve atışmaların piyasalardaki arz endişelerini desteklemesi etkili oluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada G7 ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, “Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz.” dedi.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları, geçen hafta Almanya'da düzenlenen toplantının ardından, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planının onaylandığını bildirmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, doğal gaz maliyetlerini düşürerek Rusya'nın gelirlerini azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını önereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Bu konuyu görüşmek üzere AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, cuma günü Brüksel’de olağanüstü toplantı yapacak.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ın bugün yapacağı açıklamayla yükselen enerji fiyatlarına karşılık ülkenin hidrolik çatlatma yasağını kaldıracağına ve yerli üretimi desteklemek için Kuzey Denizi'ndeki kaynaklardan daha fazla yararlanmaya çalışacağına yönelik haber akışı da fiyatları etkiliyor.

ABD'NİN PETROL STOKLARINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 645 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 733 bin varil azalacağı yönünde.

ABD'nin benzin stoklarındaki artış öngörüsü talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki gerilemeyi destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Öte yandan, ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri resesyon endişelerini destekleyerek fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,18 ile 89,62 dolar aralığının direnç, 88,09 ile 87,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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