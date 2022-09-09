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Brent petrolün varil fiyatı 89,59 dolar

Dün 89,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 artarak 89,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,83 dolardan alıcı buldu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 10:17
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89,59 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 89,59 dolar
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Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ve Rusya arasında karşılıklı yaptırım ve atışmaların piyasalardaki arz endişelerini desteklemesi etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü yaptığı açıklamada G7 ve AB'nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, "Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz." dedi.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları, geçen hafta Almanya'da düzenlenen toplantının ardından, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planının onaylandığını bildirmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de çarşamba günü Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, doğal gaz maliyetlerini düşürerek Rusya'nın gelirlerini azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını önereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Bu konuyu görüşmek üzere AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, bugün Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

ABD'nin petrol ve benzin stoklarında artış

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarının beklentinin üzerinde artması ise ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon 800 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 300 bin varil arttı.

Öte yandan, Çin'deki Kovid-19 salgını karşısında alınan tedbirler ile ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri talep endişelerine yol açarak fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,88 ile 90,35 dolar aralığının direnç, 89,41 ile 88,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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