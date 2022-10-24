Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 90,44 dolar işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.44 dolardan işlem görüyor. Perşembe günü 93,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varili haftanın son iş gününde 92.38 dolardan fiyatlanmıştı. Brent petrol yeni hafta saat 09.00 itibarıyla 90.44 dolardan giriş yaptı. Aynı dakikalarda Teksas petrolü ise 84.10 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, piyasalardaki talep ve arz endişeleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.Küresel çapta resesyon endişeleri petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.