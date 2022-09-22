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Brent petrolün varil fiyatı 90,47 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,47 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:13
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,47 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 90,47 dolar
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Dün 93,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,71 artarak 90,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan jeopolitik risklerin küresel petrol arzına ilişkin endişeleri tetiklemesi etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi ve nükleer silah kullanma tehdidinin ardından, yeni yaptırım paketi hazırlamaya ve Ukrayna'ya silah desteğini artırmaya karar verdi.

Politico internet sitesinin haberine göre, üye ülkeler, Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesi, daha fazla Rus yetkilinin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'dan elmas ve lüks ürün alımının yasaklanması gibi yeni kısıtlayıcı tedbirleri görüşecek.

Rusya Savunma Bakanlığı çarşamba günü kısmi seferberlik ilan ederek, 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan artış, talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artarak 430 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 321 bin varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 600 bin varil artışla 214 milyon 600 bin varil oldu.

Brent petrolde teknik olarak 90,77 ile 91,14 dolar aralığının direnç, 89,67 ile 88,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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