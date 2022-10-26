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Brent petrolün varil fiyatı 90,89 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,89 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:02
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,89 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 90,89 dolar
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Dün 92,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 azalarak 90,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,67 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda zemin kazanan talep endişeleri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 520 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlarda gerilemeye neden oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretiminde kasım itibarıyla 2 milyon varillik kesintiye gidecek olması ve Avrupa Birliği'nin 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık'ta kesmeyi planlaması piyasalarda arz endişelerine yol açıyor. Bu durum fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Uzmanlar, resesyon beklentileri ve küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan belirsizlikler nedeniyle fiyatlardaki mevcut dalgalanmaların süreceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,21 ile 91,88 dolar aralığının direnç, 90,54 ile 89,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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